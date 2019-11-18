بـ 5 جنيهات.. احصلي على أفضل ماسك لنعومة البشرة بوصفة مجربة

يعد العسل من أهم الأطعمة الصحية ويفيد أيضًا فى نعومة البشرة والحفاظ عليها، ونشر موقع"boldsky" أهم استخداماته وهى:





1-ضعي كمية من العسل على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق ويشطف بالماء الفاتر وتكرّر العملية مرتين أسبوعيًا.





2-تضاف ملعقة من العسل إلى ملعقة من بياض البيض و1/2 ملعقة من الجليسرين ويوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر.





3-تقشر ثمرة خيار وتفرم جيدًا ثم تصفى لاستخلاص ماء الخيار، يضاف ماء الخيار لملعقة من العسل ويوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ويشطف بالماء الدافئ.



