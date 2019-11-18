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مرأة

بـ 5 جنيهات.. احصلي على أفضل ماسك لنعومة البشرة بوصفة مجربة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:01 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد العسل من أهم الأطعمة الصحية ويفيد أيضًا فى نعومة البشرة والحفاظ عليها، ونشر موقع"boldsky" أهم استخداماته وهى:

1-ضعي كمية من العسل على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق ويشطف بالماء الفاتر وتكرّر العملية مرتين أسبوعيًا.

2-تضاف ملعقة من العسل إلى ملعقة من بياض البيض و1/2 ملعقة من الجليسرين ويوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ويشطف بالماء الفاتر. 

3-تقشر ثمرة خيار وتفرم جيدًا ثم تصفى لاستخلاص ماء الخيار، يضاف ماء الخيار لملعقة من العسل ويوضع الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ويشطف بالماء الدافئ.

4-لتقشير البشرة تضاف ملعقة من القرفة إلى ملعقة من العسل، ويستخدم الماسك في تدليك البشرة المبللة لمدة 5 دقائق ويترك لمدة 5 دقائق أخرى ويشطف بالماء الفاتر.
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