أنيسة حسونة: الرئيس السيسي دائما يقف بجانب المرأة...فيديو

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي دائما يقف بجانب المرأة وأنه في مبادراته بالمرأة قال أنا سفير المرأة، وهذا ضروري لأن الكثير من الناس يظن أن المرأة خلقت للخلفة والأولاد والمنزل فقط .



وأضافت " حسونة " خلال لقائها في برنامج " السفيرة عزيزة " المذاع علي قناه " dmc"، أن المرأة ورائها واجبات مستمرا ودائما ما نغفل عن أنفسنا في الذهاب الى السينما او التنزه ، وبطبيعة المرأة أنها تراعي أولويات الآخرين دون النظر إلي ما تحتاجه.



وأوضحت " حسونة " أن المرأة لها اختياراتها الخاصة كما أنها أساس المنزل وعمود الخيمة الذى يقام عليه المنزل وأيضا يجب أن تكون عامله مربية ولكل امرأة خياراتها.

