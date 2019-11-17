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رياضة

الغندور يترقب .. غليان فى الجيزة والحكام يطالبون بإقصاء مدحت صلاح

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:19 م
جمال الغندور وعمرو
جمال الغندور وعمرو الجنايني
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يسرى غازى
وضع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، اللجنة الفرعية للحكام فى الجيزة برئاسة مدحت صلاح على رأس أجندة المستبعدين من مناصبهم خلال الفترة القادمة فى إطار سياسة تغيير رؤساء اللجان الفرعية.

كان جمال الغندور أطاح برئيس لجنة حكام الإسكندرية السيد محمود فى وقت سابق بعد ورود شكاوى من قضاة الملاعب التابعين إلى المنطقة.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن لجنة حكام الجيزة تعيش فى الوقت الراهن على صفيح ساخن بسبب مدحت صلاح بعد إسناده إدارة العديد من المباريات للبعض من قضاة الملاعب واهماله بقية حكام المنطقة.

واشتكى العديد من قضاة الملاعب التابعين إلى اللجنة الفرعية إلى جمال الغندور من أسلوب المعاملة التى يتبعها مدحت صلاح رئيس حكام الجيزة وإصداره قرارات بالإيقاف نحو بعض الحكام.

وأشار إلى أن حكام الجيزة قاموا بإنشاء جروب على الواتساب خاص بهم للتواصل وبحث رفع شكوى إلى اتحاد الكرة للتضرر من رئيس لجنة حكام الجيزة.


وشدد على أن الحكام المتضررين يبحثون فى الوقت الراهن التواصل مع جمال الغندور من أجل إيجاد بديل لرئيس اللجنة الفرعية الحالى مدحت صلاح.
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