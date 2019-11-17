شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

شنت اجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة فى مجال الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحى ، قطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة) .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية.





جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.





