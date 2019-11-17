ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:35 م
أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية
Advertisements
كتب محمد صبري
شنت اجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة فى مجال الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، والأمن السياحى ، قطاع الأمن الإقتصادى (التموين والتجارة،شرطة الكهرباء،مباحث الضرائب والرسوم،مباحث الأموال العامة) .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية.


جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.


AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنفوجراف| بالأرقام.. ماذا قدمت وزارة الداخلية في المحافظات خلال أسبوع

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

ضبط 227 قطعة سلاح نارى و 302 قضية مخدرات خلال حملة أمنية

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

ضبط 209 قطع سلاح ناري فى حملات أمنية بالمحافظات

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع

ترشيحاتنا

الغندور يترقب .. غليان فى الجيزة والحكام يطالبون بإقصاء مدحت صلاح

بعد التعادل أمام كينيا.. اتحاد الكرة يوجه رسالة عاجلة للمنتخب الأول

3 مهاجمين على رادار ليفربول لتعويض غياب محمد صلاح

إصابة عبد الله السعيد.. ضربة موجعة لـ بيراميدز

4 جثث وارتفاع ٢٥ مترا | التحريات تكشف التفاصيل الكاملة لبرج كهرباء الجيزة

لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا في ثالث جلسات محاكمته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. مكرونة بالكريمة ودجاج بالفلفل والليمون .. والحلو: عصير موز بجيلي الفراولة

معرض دبي للطيران.. صفقات اليوم الأول.. بوينج وآيرباص تتنافسان

اليانسون والأناناس.. 7 مشروبات تسبب الإجهاض وفقد الجنين