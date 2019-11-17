ضبط صاحب مطحن لبيعه دقيق بلدي مدعم للجمهور في حملة تموينية بالغربية

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية من ضبط صاحب مطحن بحوذته كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل طرحه للبيع بالسوق السوداء.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة عن قيام المدعو "ياسر م ا" 36 سنة صاحب ماكينة طحن دقيق بقرية سمبو الكبري دائرة مركز زفتي وقيامة بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز واعادة نخلة وبيعة للمخابز الافرنجية، وبمداهمة المكان المذكور تم ضبط 10 أطنان و50 كجم بالاضافة الى منخل يدوي يستخدم في نخل الدقيق البلدي وماكينة خياطة و100 شيكارة فارغة خاصة بالدقيق المدعمو 100 شيكارة بيضاء اللون خاصة بالدقيق الفاخر .



تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.