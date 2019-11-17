ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط صاحب مطحن لبيعه دقيق بلدي مدعم للجمهور في حملة تموينية بالغربية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:35 م
دقيق بلدي - أرشيفية
دقيق بلدي - أرشيفية
Advertisements
احمد علي
تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية من ضبط صاحب مطحن بحوذته كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل طرحه للبيع بالسوق السوداء.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة عن قيام المدعو "ياسر م ا" 36 سنة صاحب ماكينة طحن دقيق بقرية سمبو الكبري دائرة مركز زفتي وقيامة بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز واعادة نخلة وبيعة للمخابز الافرنجية، وبمداهمة المكان المذكور تم ضبط 10 أطنان و50 كجم بالاضافة الى منخل يدوي يستخدم في نخل الدقيق البلدي وماكينة خياطة و100 شيكارة فارغة خاصة بالدقيق المدعمو  100 شيكارة بيضاء اللون خاصة بالدقيق الفاخر .

تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

المعاش يعادل أجر الاشتراك في تاريخ إنهاء الخدمة.. تعديل تشريعي لتحسين معاشات الشرطة

لازم تعرف حدودها.. ردود صادمة من المصريين حول زلات لسان شيرين.. فيديو

وادى دجلة يقطع الطريق على الزمالك ويمدد عقد نجمه

ممثل يتهم زوجته المذيعة بالجمع بين زوجين في محضر بالعجوزة

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر.. تفاصيل

إطلالة وسط الجبال.. وصلة غزل من الجمهور لـ هنا الزاهد.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة .. مكرونة بالكريمة ودجاج بالفلفل والليمون .. والحلو: عصير موز بجيلي الفراولة

معرض دبي للطيران.. صفقات اليوم الأول.. بوينج وآيرباص تتنافسان

اليانسون والأناناس.. 7 مشروبات تسبب الإجهاض وفقد الجنين