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محافظات

اللى فات كان حمادة دا أكيد سوسن.. مواطنو الإسكندرية يسخرون من تأخر نوة المكنسة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:53 م
نوة المكنسة
نوة المكنسة
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أحمد عبد العزيز
سخر عدد كبير من مواطني الاسكندرية، من استمرار الأجواء الصيفية المائلة للحرارة رغم ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن ضرب نوة المكنسة لسواحل المدينة الساحلية بداية من اليوم، من خلال عدد كبير من التعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ضرب نوة المكنسة سواحل الإسكندرية في 16 نوفمبر، على أن  تستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية وأمطار غزيرة.

وسخر محمد ابراهيم ريفير، من تصريحات هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحته بـ"الفيسبوك" قائلا: "الاعصار اللى فات كان حمادة.. الأعصار دة اكيد سوسن".

وقال سخر وائل سعد، على فيسبوك، قائلا: "لا حول ولا قوة الا بالله طب محدش يعرف مكنسه ناعمه ولا خشنه وهل هي الهلال والنجمه ولا منتج اخر".

وقال محمد مهران: "ايه النواه غيرت اتجهاه وقالت اروح اشتي ف بلد تانية ولا ايه؟".

وطالب أحمد صابر هيئة الأرصاد بتحري الدقى في نشر بيانتها قائلا: "فين النوه طب والله عيب في حق الارصاد والناس اللي رفعت بوستات مش متاكده من صحتها علي فكره من السلبيات ان الناس هتفقد الثقه في كل المواقع اللي رفعت بوست وفي الارصاد".
اللى فات كان حمادة دا أكيد سوسن.. مواطنو الإسكندرية يسخرون من تأخر نوة المكنسة
اللى فات كان حمادة دا أكيد سوسن.. مواطنو الإسكندرية يسخرون من تأخر نوة المكنسة
اللى فات كان حمادة دا أكيد سوسن.. مواطنو الإسكندرية يسخرون من تأخر نوة المكنسة
اللى فات كان حمادة دا أكيد سوسن.. مواطنو الإسكندرية يسخرون من تأخر نوة المكنسة
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