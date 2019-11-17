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أخبار العالم

بقرار حكومي.. مهنة الصيدلة تتعرض للاندثار في السعودية.. تفاصيل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:40 م
مهنة الصيدلي
مهنة الصيدلي
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محمود نوفل
تتعرض مهنة من أقدم المهن في التاريخ بالمملكة العربية السعودية للإندثار، حيث أثار قرار وزارة صحة المملكة بإغلاق الصيدليات المخصصة لصرف الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، واستبدالها بخدمة "وصفتي" حالة من القلق.

قرار وزارة الصحة السعودية يتعلق بمصير الدارسين في ٢٧ كلية صيدلية فهل تتسبب خدمة وصفتي في بطالة أبناء مهنة الصيدلة بالمملكة؟.

ولكن على الرغم من القرار الذي يعد ظالما لمهنة تاريخية إلا أن أمين مجلس الجمعية الصيدلية السعودية الدكتور عبداللطيف العقيفي، كشف أن أبناء المهنة لا تتوقف فرص عملهم عند حدود الوقوف داخل الصيدلية حيث تتوفر لهم العديد من مجالات كثيرة يمكنها استيعاب خريجي الصيدلة الجدد.

وعن المجالات التي يمكن أن توفر فرصًا وظيفية لخريجي الصيدلة الجدد، قال الدكتور "العقيفي" في تصريحات لصحيفة سبق السعودية: "هناك مجالات عدة منها استحداث مهام وظيفية أكثر تخصصًا وتنوعًا للصيدلاني في المستشفيات، وطلب الأدوية والرقابة على تخزينها ونقلها وتوزيعها في المستودعات التابعة لجهات التموين الطبي، وإحلال الصيدلي السعودي مكان الأجنبي لا سيما في المستشفيات الخاصة والحكومية الأخرى غير التابعة لوزارة الصحة".

وشدد علي ضرورة تفعيل دور الجمعيات الصيدلانية بحيث تتوسع أنشطتها وفروعها وإيجاد آلية توفر مصادر دخل جديدة وفرصًا وظيفية جاذبة، وشركات ومصانع الأدوية، ومكاتب التيقظ الدوائي، ومكاتب استشارية صيدلية تتعامل معها الجهات المتخصصة، والصيدليات بمراكز التأهيل الشامل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واستحداث برامج تدريب على جودة العمل الصيدلاني، بحيث تخرج كفاءات يمكنها العمل في هذا المجال، وإعادة تدوير بعض الوظائف بحيث ينتقل بعض الصيادلة للعمل ككوادر في هيئات التدريس بالجامعات وتصبح وظائفهم شاغرة.
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