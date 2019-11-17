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رياضة

ميشيل يقود تدريبات رباعي حراس الأهلي استعدادا لـ الجونة والنجم الساحلي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:32 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قاد يانكون ميشيل مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الحراس التي أقيمت اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهتي الجونة يوم 25 نوفمبر في الدوري والنجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

وشارك في المران شريف اكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان وحمزة حسين.

ويخوض الأهلي مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام الاتصالات لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

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