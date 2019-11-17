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رياضة

تصفيات يورو 2020.. أوكرانيا تتعادل مع صربيا 2-2 وتتأهل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:32 م
منتخب أوكرانيا
منتخب أوكرانيا
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة منتخبي أوكرانيا وصربيا ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

افتتح دوسان تاديتش النتيجة للمنتخب الصربي في الدقيقة التاسعة عن طريق ضربة جزاء ، ليعادل بعدها رومان يارميشوك النتيجة للأوكران في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني ، أضاف ميتروفيتش الهدف الثاني للمنتخب الصربي في الدقيقة 56 ، قبل أن يحرز بيسيدين هدف التعادل في الدقيقة 93 ، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة ، ارتفع رصيد منتخب أوكرانيا للنقطة 20 في صدارة المجموعة ، ورصيد منتخب صربيا عند النقطة 14 في المركز الثالث.
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