تصفيات يورو 2020.. أوكرانيا تتعادل مع صربيا 2-2 وتتأهل

انتهت مباراة منتخبي أوكرانيا وصربيا ، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

افتتح دوسان تاديتش النتيجة للمنتخب الصربي في الدقيقة التاسعة عن طريق ضربة جزاء ، ليعادل بعدها رومان يارميشوك النتيجة للأوكران في الدقيقة 32.





وفي الشوط الثاني ، أضاف ميتروفيتش الهدف الثاني للمنتخب الصربي في الدقيقة 56 ، قبل أن يحرز بيسيدين هدف التعادل في الدقيقة 93 ، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.



