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محافظات

ضمن الموجة 14 .. إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بدشنا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:48 م
إزالة 21 حالة تعدي
إزالة 21 حالة تعدي علي أملاك الدولة بدشنا
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يوسف رجب
واصلت الوحدات المحلية بمحافظة قنا، إزالة التعديات على أراضى الدولة، ضمن أعمال الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الأمن أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدي بالمباني و الزراعه.

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن الحملة نجحت في إزالة 14 حالة تعد على المباني بأراضي أملاك الدولة بمساحة 2306 أمتار و4 حالات تعد بالبناء على أملاك حماية النيل بمساحة 255 مترا مربعا، وحالتي تعد بالبناء على أملاك الري بمساحة 27 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد واحدة بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة على مساحة 4 قراريط.

وأضاف محافظ قنا، أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات علي أراضى الدولة بنطاق المحافظة بلغ 72 حالة تعد بالمباني علي مساحة 9774 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 80 حالة تعد بالزراعة علي مساحة 30 فدانا و7 قراريط و10 أسهم. 

وأكد الهجان، استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قرى ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ضمن الموجة 14 .. إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بدشنا
ضمن الموجة 14 .. إزالة 21 حالة تعد على أملاك الدولة بدشنا
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