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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: مبادرة الرئاسة لتنمية الصناعة الوطنية تؤكد اهتمام الدولة بالقطاع

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:53 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ولاء عبد الكريم
أكد حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إطلاق مبادرة رئاسية تهدف إلى خفض الأسعار وتفصيل المنتج المحلى سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وستكون لها دور فى تنمية الاقتصاد، واستكمالا للإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المبادرة فى حال تنفيذها سيكون لها مردوده على تحريك السوق من حيث البيع والشراء وعودة الانتعاش للسوق، بدلا من حالة الركود التى يعانى منها السوق حاليا فى مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الخطوة جيدة وتحتاج إلى تكاتف الجهود من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإزالة معوقات الصناعة بحيث تكون قادرة على تنفيذ المبادرة وتحقيق الهدف منها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  قد أكد أن المبادرة الرئاسية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبا، خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.
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