70 % من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات.. القوى العاملة بالنواب توافق مبدئيا على فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات .. والحكومة: ما يشاع عن التعاطي المتزايد غير صحيح

القوي العاملة بالنواب توافق مبدئيا علي فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات

الحكومة: ما يشاع عن التعاطي المتزايد غير صحيح

عبد الفتاح محمد: نحو 70% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات"



وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد، مبدائيا علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.



وشهد مناقشة التشريع انقسام بين النواب حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى.



ومن جانبه قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدي الطب الشرعي وذلك علي نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.



فيما رفض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوي العاملة وتكتل ٢٥-٣٠، في كلمة له باجتماع اللجنة، مشروع القانون الخاص بفصل الموظفين المدمنين قائلا:" هذا عقاب وبمثابة قتل لهم بفصلهم من الخدمة، فالإدمان مرض نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة وبعدين معظم الناس بتاخد ترامادول" مطالبا بالتدرج في العقوبة بوقف العامل وإحالته للمصحة للعلاج وفي حالة العودة للتعاطي مرة أخرى يتم فصله.



وفي المقابل قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هذا التشريع في غاية الأهمية، وسيكون رادع لأي موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضا التعميم بأن الشعب المصري يتعاطي الترامادول، ونحو ٧٠% من المناطق الشعبية يتعاطون المخدرات".



فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، أن هناك تعصب بالقانون، فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتي لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".



من جانبه أكد أحمد حسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المسئول عن حملة إجراء تحاليل الإدمان فى الدولة مؤخرا، أن الحملة حتى الآن أثبتت عكس ما يشاع فى المجتمع من ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات، وذلك بعد ثبوت تعاطى ٢% فقط من العينة التي تم تحليلها وعددها 102 ألف، وثبت أن عدد المتعاطين (إيجابي) 2000 شخص.



وقال "حرك"، إن حملة تحليل المخدرات، التى بدأت اعتبارا من شهر مارس بقرار من رئاسة الوزراء عقب واقعة انفجار قطار محطة مصر ، تستهدف التحليل ل 500 ألف موظف، وتم بالفعل إجراء التحليل ل102 ألف موظف، وإن الحملة تقوم حاليا بالكشف عن ألف موظف يوميا.



وردا على تحفظ نواب اللجنة حول عقوبة الفصل للموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وفقا لمشروع القانون بدلا من معالجته والتدرج في العقوبة، أوضح أن الصندوق لديه 26 مركزا لمعالجة المدمنين مجانا وطواعية وبشكل سري بدعم من وزارة الصحة وبنك ناصر الاجتماعى، كاشفا عن معالجة ٢٥ ألف موظف وتلقي ٥٠ ألف طلب استشارة من الموظفين عبر الخط الساخن، لافتا إلى أن أمر الكشف على الموظفين للتأكد من عدم تعاطيهم، يقومون به بالفعل منذ فترة طويلة بالنسبة للعاملين فى مصانع وزارة الإنتاج الحربي والعاملين فى السكك الحديدية.



وتابع: "بالنسبة للإنتاج الحربي وفقا للائحة التنفيذية لهم يتم الفصل الفورى حال ثبوت التعاطى وبعد تنفيذ ذلك علي ٤ أو ٥ عاملين قل عدد من من ثبت تعاطيهم ل١ او ٢ وحاليا لا توجد حالة واحدة، بعكس السكك الحديدية، اللائحة التنفيذية تنص علي النقل فى المرة الأولي لمن يتم تعاطيه من السواقة الطولية إلى قسم التخزين ل٦ أشهر، ويعاد التحليل ل٤ أو ٥ مرات أخرى، وتكون آخر مرحلة الفصل وكانت النتيجة جيه السائق فجر محطة مصر".



وشدد على أنه لا يوجد مصلحة للصندوق حين يقوم بالحملات فى الأماكن الحكومية، ولا يقوم بالتنكيل بالموظفين، لأنه ليس له علاقة بأى وزارة بل عملهم مستند إلى قرار من رئاسة الوزراء.



وأشار إلى أن الصندوق لديه صفحة على موقع فيس بوك بها ٢ مليون مشترك، ويقوم بعمل توعية من خلالها وتوضيح بدائل لبعض الأدوية مثل الترامادول لا تحتوى على مخدرات، ويهدف الصندوق إلى تغيير الثقافة لتكون ضد التعاطي باعتباره مسئولا عن خفض الطلب على المخدرات.



واستطرد: "مشروع القانون هدفه خلق ثقافة رافضة للمخدرات وتعاطيها، لأنه كلما كان هناك إقبال علي التعاطي هينزلوا المخدرات، وحاليا شريط الترامادول وصل 800 جنيه".