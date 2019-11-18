وداعا لتكدس الطلاب .. 12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بالقليوبية خلال النصف الأول من 2020 بتكلفة 238 مليون جنيه .. والمحافظ: نسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لتعليم جيد ومتميز

الدكتور علاء عبد الحليم:

إسناد الأعمال لعدد 42 مدرسة جديدة بالمراكز المختلفة

خطة للتوسع بمدارس القليوبية لتقليل الكثافة العددية داخل الفصول

تحويل بعض المدارس لنظام التجريبي لغات







أعلن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية افتتاح 12 مدرسة خلال النصف الأول من عام 2020 بتكلفة 238 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتي من بينها قطاع التعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد ومتميز للطلاب، باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والبناء، والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد، مع المهندسة هالة شندي رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، لعرض خطة عام 2020 الخاصة ببناء المدارس الجديدة والتوسعات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات وخفض الكثافات العالية بالفصول الدراسية في كافة المراحل التعليمية.



وأضاف محافظ القليوبية أنه جرى إسناد الأعمال لعدد 21 مدرسة وذلك على النحو التالي، بمدينة بنها مدرسة كفر مويس تعليم أساسي (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة الشهيد نادر عبد الرحمن تعليم أساسي (توسع) بتكلفة 4 ملايين جنيه، وبمدينة شبين القناطر سيتم افتتاح مدرسة أبو بكر الصديق (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه، وفي حي شرق شبرا الخيمة سيتم افتتاح مجمع أسماء بنت أبي بكر تعليم أساسي( توسع) بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الرافعي الإعدادية بنات (توسع) بمبلغ 6 ملايين جنيه.



وفى مدينة قليوب سيتم افتتاح مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة عزيز المصري الابتدائية (توسع) بتكلفة 7 ملايين جنيه، وفى مدينة طوخ سيتم افتتاح مدرسة مشتهر الزراعية (توسع) بتكلفة 8 ملايين جنيه ومدرسة ميت كنانة (توسع) بتكلفة 5 ملايين جنيه ومدرسة كفر منصور تعليم أساسي بتكلفة 7 ملايين جنيه، وفى مدينة الخانكة سيتم افتتاح مدرسة مصر الحديثة تعليم أساسي (توسع) بتكلفة 8 ملايين جنيه، وبمدينة العبور سيتم افتتاح مدرسة ثانوي عام بنين بالإسكان الاجتماعي قطعة 60 (جديد) بتكلفة 17 مليون جنيه.



كما جرت أعمال إسناد مناقصة لعدد 21 مدرسة بتكلفة تصل 151 مليون جنيه وبياناتهم كالآتي، في حي شرق شبرا الخيمة، مدرسة أحمد شوقي الإعدادية بنين،عدد 18 فصلا بتكلفة 6 مليون جنيه ومدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنين عدد 12 فصل بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومدرسة صفية زغلول الرسمية لغات عدد 14 فصل بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة أبو بكر الصديق تعليم أساسي عدد الفصول 44 فصل بتكلفة 13 مليون جنيه، ومدرسة إسكو الابتدائية رقم 2 عدد الفصول 12 فصل بتكلفة 6 ملايين جنيه، وفي حي غرب شبرا الخيمة، مدرسة الشهيد رضا عبد الوهاب عدد الفصول 12 فصلا بتكلفة 5 ملايين جنيه ومدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات عدد الفصول 9 بتكلفة 5 ملايين جنيه.



وفى مدينة بنها: مدرسة منصور بدار الثانوية عدد الفصول 6 بتكلفة 14 مليون جنيه، ومدرسة الشهيد أشرف كامل الهادي الثانوية عدد الفصول 10 بتكلفة 4 مليون جنيه، ومدرسة الشهيد علاء السيد عفيفي سالم عدد الفصول 12 فصل بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومدرسة فني بنات بالزراعة عدد الفصول 21 فصل بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة كفر سندنهور تعليم أساسي عدد الفصول 9 بتكلفة 3 ملايين جنيه ومدرسة الشهيد زكريا أبو الريش عدد الفصول 8 بتكلفة 4 ملايين جنيه.



وفى مدينة القناطر الخيرية: مدرسة الشهيد عبد اللطيف خفاجي الثانويه عدد الفصول 12 فصل بتكلفة 4 مليون جنيه ومدرسة أجهور الصغرى تعليم أساسي عدد الفصول 22 فصل بتكلفة 8 ملايين جنيه ومدرسة أبو الغيط الابتدائية عدد الفصول 8 فصول بتكلفة 5 مليون جنيه ومدرسة الشهيد عبد الغني على تعليم أساسي عدد الفصول 9 بتكلفة 4 ملايين جنيه.



وفى طوخ، مدرسة مشتهر الإعدادية بنين عدد الفصول 9 بتكلفة 4 ملايين جنيه ومدرسة الشهيد هشام إبراهيم بيومي عدد الفصول 6 بتكلفة 5 ملايين جنيه، وفى مدينة شبين القناطر: مدرسة ثانوي عام بنوى عدد الفصول 18 فصل بتكلفة 6 ملايين جنيه، وفى مدينة قليوب: مدرسة ميت حلفا تعليم أساسي عدد الفصول 22 فصل بتكلفة 8 ملايين جنيه.



يشار إلى أنه جرى افتتاح ١٨ مدرسة (ابتدائي وإعدادي وثانوي) خلال عام ٢٠١٩ في مدن ومراكز وأحياء المحافظة بتكلفة وصلت إلى 116 مليون جنيه تقريبا، حيث جرى افتتاح 3 مدارس بمدينة قليوب بتكلفة 15 مليون جنيه، وبمدينة شبين القناطر تم افتتاح 4 مدارس بتكلفة 25 مليون جنيه، وبمركز ومدينة طوخ تم افتتاح 5 مدارس بتكلفة 43 مليون جنيه، وبمدينة الخانكة جرى افتتاح 3 مدارس بتكلفة 16 مليون جنيه وبمركز ومدينة القناطر الخيرية تم افتتاح 2 مدرسة بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبمدينة بنها تم افتتاح مدرسة بتكلفة 8 ملايين جنيه.



وأكد المحافظ أن افتتاح تلك المدارس يأتي ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين، موضحا أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.



وأضاف المحافظ، أن تلك المدارس التي تم افتتاحها لها أثر إيجابي كبير على تخفيف الكثافات بالفصول لاسيما أن تلك المدارس موزعة على مستوى النطاق الجغرافي للمحافظة ونظرا لتزايد الإقبال على المدارس التجريبية لغات تم الموافقة على تحويل بعض المدارس التي تم افتتاحها لتعمل بنظام المدارس التجريبية لغات نزولا على رغبة المواطنين ولصالح العملية التعليمية.