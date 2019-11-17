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أخبار العالم

معرض دبي للطيران.. أمريكا تروج لصناعات تساهم في الاقتصاد العالمي بـ تريليون دولار

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:05 م
معرض دبي للطيران
معرض دبي للطيران 2019
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على صالح
يشارك مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية ر. كلارك كوبر في معرض دبي للطيران المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، حيث ينضم إلى وفد من كبار المسؤولين الأمريكيين برئاسة وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية لعمليات الاستحواذ إلين لورد لحضور معرض دبي للطيران. 

ويعقد مساعد وزير الخارجية مشاورات حول قضايا التجارة الدفاعية مع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين من الإمارات العربية المتحدة ودول العالم 

ويلتقي كبار المسئولين التنفيذيين في الصناعة وكذلك ينضم إلى كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين من وزارة التجارة ووزارة الدفاع للإعلان والترويج عن أكثر من 200 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الطيران.

وتساهم صناعات الفضاء والدفاع الأمريكية بحوالي تريليون دولار سنويًا في اقتصادنا وتدعم حوالي 2.5 مليون وظيفة. 

كما تلتزم وزارة الخارجية بالجهود المبذولة لإبقاء الولايات المتحدة الشريك الأمني العالمي المفضل، وفقا لاستراتيجية الأمن القومي وخطة تنفيذ نقل الأسلحة التقليدية للرئيس. 

وعندما تمكن حلفاؤنا وشركاؤنا من الحصول بسهولة على معدات وخدمات دفاع أمريكية مناسبة، فإننا نحسن أمننا القومي بطريقة تعزز الأمن الاقتصادي الأمريكي في الداخل.
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