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فن

رامي رضوان يوجه رسالة لـ أحمد فهمي بعد أزمته الأخيرة.. تفاصيل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:02 م
احمد فهمي و رامي
احمد فهمي و رامي رضوان
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مصطفى كرم
دعم الإعلامي رامي رضوان صديقة الفنان بعد تعرّضه لهجوم شديد من إحدي الصحف خلال الفترة الأخيرة. 

ونشر رامي رضوان صورة له مع أحمد فهمي علق عليها قائلاً: "أنا أكتر واحد بيحبك، أبو الرجولة والجدعنة".

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيهم عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "احلي شخصين بالعالم" و"منورين" و"انسان محترم يا رامي صاحب صاحبك كمان احمد ربنا يوفقكم لكل خير يا رب" و"المحترمين".

يذكر أن الفنان أحمد فهمى تعرض لهجوم كبير من إحدى الصحف الشهيرة خلال الأيام الماضية، وأثارت الواقعة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقام عدد كبير من الفنانين بدعم أحمد فهمى.
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