رامي رضوان يوجه رسالة لـ أحمد فهمي بعد أزمته الأخيرة.. تفاصيل

دعم الإعلامي رامي رضوان صديقة الفنان بعد تعرّضه لهجوم شديد من إحدي الصحف خلال الفترة الأخيرة.





ونشر رامي رضوان صورة له مع أحمد فهمي علق عليها قائلاً: "أنا أكتر واحد بيحبك، أبو الرجولة والجدعنة".





ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيهم عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "احلي شخصين بالعالم" و"منورين" و"انسان محترم يا رامي صاحب صاحبك كمان احمد ربنا يوفقكم لكل خير يا رب" و"المحترمين".



