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رياضة

تأجيل مباريات الدوري الإماراتي بسبب خليجي 24

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:01 م
الإتحاد الإماراتي
الإتحاد الإماراتي لكرة القدم
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إسماعيل محمود
أعلن الإتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميًا، تأجيل 3 جولات من دوري الخليج العربي ، وذلك بسبب بطولة خليجي 24.

ونشر الإتحاد الإماراتي على موقعه الرسمي على الإنترنت بيانًا أكد فيه تأجيل مباريات 3 جولات من الدوري، حيث تقام مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي (دوري المحترفين الإماراتي) يومي العاشر و11 من ديسمبر المقبل، وتليها الجولة التاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه.

وأضاف االاتحاد، أن الجولة العاشرة ستقام يومي 19 و20، بينما تقام الجولة الحادية عشرة في يومي 27 و28 من الشهر نفسه، وتقام الجولة الثانية عشر في الأول والثاني من يناير 2020 ، ثم يختتم الدور الأول بإقامة الجولة الثالثة عشر يومي 23 و24 من الشهر نفسه.

جاء ذلك التأجيل بسبب مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج العربي ، المقرر إقامتها في قطر بين 26 نوفمبر الجاري والثاني من ديسمبر المقبل.
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