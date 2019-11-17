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رياضة

اجتماع فني استعداداً لمباراة مصر وجزر القمر بحضور طاقم الحكام ومحمد بركات

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:55 م
محمد بركات
محمد بركات
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نور عادل
أقيم الاجتماع الفني الخاص بـمباراة جزر القمر ومصر، اليوم الأحد، بحضور طاقم الحكام ومراقبي المباراة وممثل اتحاد جزر القمر والكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمباراة حيث سيرتدي المنتخب المصري زيه التقليدي، أحمر وأبيض وأسود، في حين سيظهر منتخب جزر القمر صاحب الأرض والجمهور باللون الأخضر الكامل.

كما تم الاتفاق على تحرك حافلة المنتخب إلى ملعب اللقاء قبل المباراة بساعة ونصف استعدادًا لبدء عمليات الإحماء وخوض اللقاء الذي ينطلق في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جزر القمر.
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