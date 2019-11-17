إنتر ميلان يكشف موعد عودة أليكسيس سانشيز من الإصابة

كشف نادي إنتر ميلان عن تفاصيل إصابة مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز التي تعرض لها وغاب على إثرها عن الملاعب لفترة، معلنا موعد عودته للمشاركة مع الفريق.





وقال بييرو فولبي طبيب نادي الإنتر: "لقد عملنا مع سانشيز والإصابة التي عانى منها بشكل حذر خلال الفترة الماضية لكننا قطعنا شوطًا كبيرًا في طريق الشفاء".





وأضاف: "كل المواعيد النهائية الخاصة بمراحل العلاج نصل لها في الوقت المناسب حتى الآن، عملية شفاؤه تتم بشكل طيب".





وأكمل: "بحسب التشخيص الأولي لحالته كان من المفترض أن يعود منتصف شهر يناير المقبل، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة، من الممكن أن يعود في وقت مبكر لو سار كل شيء بشكل جيد".





جدير بالذكر أن سانشيز يغيب عن المشاركة مع إنتر منذ مباراته أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا التي فاز بها النادي الكتالوني بهدفين مقابل هدف وحيد.



