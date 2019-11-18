برلماني يطالب باستغلال أصول الدولة غير المستغلة لتوفير فرص عمل

أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توقيع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمراسم التوقيع.



وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك أصول عديدة غير مستغلة بالدولة ومصانع لا تقوم بإنتاج 20% من إنتاجها الحقيقي وهناك مصانع اخرى مغلقة وذلك أدى إلى وجود حالات بطالة عديدة بعد إغلاقها.



وأوضح النائب، أن استغلال اصول الدولة الغير مستغلة عن طريق توقيع عقود إيجار مع شركات خارجية سيكون له مردود ايجابي لعودة لتوفير فرص عمل جديدة وفتح مصانع تم إغلاقها في السابق لخسارتها فضلا عن توفير عملة صعبة.



يأتي ذلك بعد أن وقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عقد إيجار طويل الأجل مع شركة Handa الصينية للملابس الجاهزة بهدف التصدير، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمراسم التوقيع.



ويشمل الاتفاق تأجير مساحة حوالي 34 ألف متر من مصنع مغلق منذ سنوات تابع للشركة العامة لمنتجات الجوت (تحت التصفية) بمدينة بلبيس محافظة الشرقية لصالح شركة Handa الصينية، وذلك لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لاستغلاله في إنتاج الملابس الجاهزة لأغراض التصدير، بما سيوفر ما يزيد على 5 آلاف فرصة عمل.



وقع الاتفاق كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهان شين، رئيس شركة "Handa" الصينية.



وأشاد وزير قطاع الأعمال العام بجهود وزارة التجارة والصناعة في هذا التعاقد.



تجدر الإشارة إلى أن تأجير هذا المصنع يمثل أولى خطوات الوزارة لتخصيص جانب من الأصول غير المستغلة لأغراض صناعية في سلسلة الصناعات المرتبطة بقطاع الغزل والنسيج بهدف تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لأغراض التصدير.



كما تتطلع الوزارة لتكرار هذه التجربة بالتعاون مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات المرتبطة بالمنسوجات والملابس الجاهزة المعروفة بكونها كثيفة العمالة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في نمو الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير وتعميق الصناعة.



من ناحية أخرى، تعكف الوزارة حاليًا على تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة لها بتكلفة تقدر بحوالى 21 مليار جنيه، وتشمل توريد أحدث الماكينات والمعدات وتحديث البنية التحتية للمصانع ونظم العمل وتأهيل وتدريب العاملين.

