أحوال: نساء تركيا يعملن بالبغاء بسبب سياسات أردوغان

ذكر موقع "أحوال" التركي أنه بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الأتراك، تلجأ النساء في تركيا إلى العمل في البغاء.



وأشار الموقع التركي المعارض، في تقرير له اليوم الأحد، أنه نتيجة للبطالة وتدنى الأجور والأوضاع المعيشية الصعبة والتضخم وعوامل أخرى، لجأت النساء في تركيا إلى العمل في الدعارة، وأن هذا يتضمن النساء اللائي يعملن في مهن مختلفة سواء في النسيج أو طالبات الجامعات وربات البيوت، ويرجعن السبب إلى ذلك في توفير أساسيات الحياة.



وأشار الموقع إلى أن اللاجئات السوريات المقيمات في تركيا، واللاتي يتم تهميشهن اقتصاديا واجتماعيا، سجلن للعمل في الدعارة بأعداد كبيرة، خصوصا بعد مقتل أزواجهن في الحرب الأهلية السورية، على الرغم من أن أغلبهن كنا لا يعملن من قبل، حيث لا يجدن مصدرا للدخل لهن ولأطفالهن في دولة أجنبية.



وتدهورت الأوضاع الاقتصادية وانخفض سعر عملة الليرة في تركيا بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الصعيدين الداخلي والخارجي.



والعام الماضي، أكدت صحيفة "زمان" التركية أن "تجارة الجنس" في تركيا تدر على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، مشيرة إلى تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 % خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان