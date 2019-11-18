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محافظات

أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:31 ص
أوبرا دمنهور تعرض
أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما
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جمالات الدمنهوري
تستضيف دار أوبرا دمنهور فى السابعة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢٥ نوفمبر الفيلم الروائى الطويل "عمر خريستو " ضمن برنامج " نادي السينما " والذى يُعرض للجمهور بشكل شهرى ومجانى على مسرح دار أوبرا دمنهور.

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة،الدكتور مجدى صابررئيس دار الأوبرا المصرية ، وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى.

يدور الفيلم فى قالب من الإثارة والتشويق ليروي قصة قبطان يجوب البحار بحكم طبيعة عمله وفي يوم من الأيام يتلقى القبطان تهديدًا من إحدى الجماعات اﻹرهابية بإيذاء ابنته إذا لم يرضخ لهم وينفذ ما يريدونه .وهو أن يتعاون معهم في تفجير أنابيب الغاز الطبيعي في سيناء .

فهل سيرضخ لهم كي ينقذ ابنته أم سيقوم بما يمليه عليه واجبه؟

قام ببطولة الفيلم كل من الفنانين : لطفى لبيب، سامى مغاوري، أحمد السلكاوي، عاطف عبداللطيف، ياسر الطوبجي، أحمد التهامي ، مارتينا عادل ، محمود ترك .
وقام باخراج الفيلم المخرج سيف يوسف .
أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما
أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما
أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما
أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما
أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما
أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما
أوبرا دمنهور تعرض فيلم عمر خريستو بنادى السينما
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