للمرة الثانية .. عادل نظمي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لنقابات الخدمات

انتخب المؤتمر الدولى لنقابات الخدمات العامة المنعقد حاليا بالعاصمة القبرصية الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة نائبا لرئيس الاتحاد الدولى لنقابات الخدمات لمدة 4 سنوات قادمة للمرة الثانية على التوالى.



ويناقش المؤتمر، الذى يضم ممثلين عن المنظمات النقابية بقارات إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية الاعضاء فى الاتحاد الدولى للخدمات، قضايا الخصخصة وتاثيرها على الطبقة العاملة وذلك بحضور جورج مافريكوس الامين العام لاتحاد النقابات العالمى.



والتقى الدكتور نظمى يرافقه احمد فهمى نائب اول رئيس النقابة العامة بالمرافق، على هامش المؤتمر بعدد من الوفود المشاركة لبحث اوجه التعاون البناء لخدمة التنمية وتبادل الخبرات الفنية.



وأشار نظمى الي رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى وتطلعه إلى تحقيق التنمية الشامله بأفريقيا والتكامل الاقتصادى من خلال إقامة المشروعات المشتركة والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.



وأوضح انه خلال لقائه مع الأمين العام لاتحاد العمال في قبرص “بيو بامبيس كرياتس” أشاد الطرفان بحسن العلاقات بين البلدين والعمل على تطورها مستقبلا لصالح شعبى البلدين ومن اجل الاستقرار والسلام فى كافة أنحاء المنطقة.