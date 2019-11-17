أول تعليق من والدة شهيد حادث الواحات بعد حكم إعدام الإرهابى الليبى.. فيديو

أكدت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد الرائد اسلام مشهور شهيد حادث الواحات أن الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة العسكرية بإعدام الارهابى الليبى عبدالرحيم المسمارى أراح قلبها وانها سعيدة بعودة حق نجلها الشهيد حيث نال المتهمون عقابهم.



وأضافت والدة الشهيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن عددا من جنود القوات المسلحة خلال الجنازة أكدوا على انهم سيعيدوا حق الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا الحادث الغادر.



وتابعت والدة الشهيد انها فخورة بما تم من استعادة حق ابنها والشهداء بفضل القيادة الحكيمة والعادلة للرئيس عبدالفتاح السيسي في دفاعه عن حق اولادنا ودمائهم التى راحت دفاعا عن الوطن.



جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية حكمت بإعدام عبدالرحيم المسماري المتهم الأول في حادث الواحات والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهما وبراءة 20 آخرين.