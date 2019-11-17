ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أول تعليق من والدة شهيد حادث الواحات بعد حكم إعدام الإرهابى الليبى.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكدت سوزان عبد المجيد والدة الشهيد الرائد اسلام مشهور شهيد حادث الواحات أن الحكم الذي صدر اليوم من المحكمة العسكرية بإعدام الارهابى الليبى عبدالرحيم المسمارى أراح قلبها وانها سعيدة بعودة حق نجلها الشهيد حيث نال المتهمون عقابهم.

وأضافت والدة الشهيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن عددا من جنود القوات المسلحة خلال الجنازة أكدوا على انهم سيعيدوا حق الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذا الحادث الغادر.

وتابعت والدة الشهيد انها فخورة بما تم من استعادة حق ابنها والشهداء بفضل القيادة الحكيمة والعادلة للرئيس عبدالفتاح السيسي في دفاعه عن حق اولادنا ودمائهم التى راحت دفاعا عن الوطن.

جدير بالذكر أن المحكمة العسكرية حكمت بإعدام عبدالرحيم المسماري المتهم الأول في حادث الواحات والسجن المؤبد والمشدد لـ 32 متهما وبراءة 20 آخرين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من الجلسة الثالثة لمحاكمة راجح.. رسالة جديدة من والد شهيد الشهامة بالمنوفية

الجنايات العسكرية تقضي بإعدام المسماري في قضية الواحات البحرية والمؤبد والمشدد لـ 32 متهما وبراءة 20

من لحظة حدوثها حتى الحكم بـ إعدام المسماري| القوات المسلحة تنشر فيديو لعملية الواحات

ترشيحاتنا

بين الجفاف والغرق.. ما تأثير سد النهضة الإثيوبي على السودان؟

وفاة والدة نجم الزمالك السابق

ننشر مرافعة مرتضى منصور خلال محاكمة قتلة محمود البنا: حق شهيد الشهامة أضاعه عوار تشريعى.. فيديو

تريند الفن | حقيقة تبرع هيثم أحمد زكي بثروته لدار أيتام.. وأبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

النواب يكشف مفاجأة لأسرة شهيد الشهامة محمود البنا بشأن النزول بسن الحدث

خالد بوطيب يضع الزمالك فى مأزق بشأن رحيله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرقسوس | 7 مشروبات تقضي على ألم التهاب الحلق

موجز السيارات اليوم .. مصاريف وبنود استيراد سيارة كهربائية.. أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للسيدات.. أسعار كيا اليوم

بـ هاف ستومك.. دارين حداد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة