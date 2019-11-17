عمر مروان: نجاحنا في استعراض ملف حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعود لأهمية شبكة العلاقات الدولية لمصر.. ونتبني رسالة تعمل على دعم حقوق الإنسان المختلفة بشكل متوازن

عمر مروان:

استعراضنا لملف حقوق الإنسان نال إشادة نحو 80% من الدول المشاركة

علاقات مصر الدولة سبب نجاحنا فى عرض ملف حقوق الإنسان

أكد وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، أن نجاح مصر في استعراض ملف حقوق الانسان الخاص بها أمام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، يعود لأهمية شبكة العلاقات الدولية التي تحققت في مجال حقوق الانسان، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن حرص الدول الأعضاء على حضور الجلسه الخاصة بمصر يعكس ثقل الدولة المصرية ومكانتها في المجتمع الدولي كما كان استعراض الوفد المصرى محل اشاده وتقدير من نحو 80% من الدول المشاركة.وقال في كلمته خلال الجلسه العامة /الاحد/ بالمجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن جلسة استعراض تقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة، شهد تفاعلًا إيجابيًا من قبل الدول الأعضاء، ما يدل على الإلمام بما تم من جهود وإنجازات في سبيل دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.وقال "مروان" إن مصر استعرضت يوم 13 نوفمبر الجاري تقريرها الدوري في اطار المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الانسان بجنيف، بعد اعداد تقرير واعد في اطار عملية تشاورية كامله بين كافه الجهات المعنيه، وتمت مناقشة ومتابعة ما تحقق بشأن ما قامت به مصر للنهوض بحقوق الانسان ورصد ما تحقق على أرض الواقع من جهود وانجازات على مدار 5 سنوات في الحقوق الاجتماعية والثقافية، واحترام حقوق المرأه والطفل وذوي الاعاقة وشئون اللاجئين والهجرة واحترام حقوق الانسان في سياق مكافحة الإرهاب، ونشر ثقافة احترام حقوق الانسان.وأشار إلي أنه تم عقد 4 لقاءات دبلوماسية على هامش فعاليات الجلسات، مع ممثلي دول عدم الانحياز والمجموعات العربية والافريقية والأوربيه لبيان الحقيقة وكشف الزيف الذى تروج له الجماعة الإرهابية، ولعرض محدداتنا الأساسية في دعم حقوق الانسان.وقال إن تقرير مصر أوضح إنها تتبني رسالة تعمل على دعم حقوق الانسان المختلفة بشكل متوازن، واحترام التفاوت في ممارسة الحقوق والحريات من مجتمع لاخر، وتفهم أن ممارسة الحقوق ليست مطلقة.وأضاف أننا أكدنا على اهتمام الدولة بالاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والايمان بدور المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني، وادراك أهمية التواصل مع كافه المنظمات الدولية الحقوقية وغير الحقوقية لبيان حقيقة الأوضاع على أن يكون ذلك مقرونا بقواعد المهنية.وقال إن وفد مصر حرص على الرد على الاسئلة التي وردت إليه من بعض الدول وكان محل اشاده وتقدير من نسبه نحو 80% من الدول، كما تلقت مصر عدد 372 توصية تأتي في أطار فرص تبادل النصائح والخبرات بين الدول الاعضاء.وأوضح أن عدد التوصيات التي تلقتها مصر ليس كبيرا مشيرا إلي تلقي الولايات واستراليا عددا كبيرا من التوصيات في الأعوام الماضية، لافتا إلي أننا سوف نحدد موقفنا من كل توصيه بعد الدارسة والعرض مع الجهات المتخصصة.