موجز السيارات اليوم .. مصاريف وبنود استيراد سيارة كهربائية.. أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للسيدات.. أسعار كيا اليوم

يهتم محبو السيارات في مصر بمتابعة أخبار الأسعار والشروط والمصروفات المتعلقة باستيراد سيارة كهربائية من الخارج، ويستعرض صدي البلد، المصروفات والبنود المطلوبة لاستيراد سيارة جولف الكهربائية e-golf موديل 2017 .تنقسم المصروفات لجزءين الأول في أمريكا والآخر داخل مصر*سعر السيارة يبدأ من 16000$*ضريبة مزاد 275$ أو 2% من قيمة السيارة المشتراة*نقل داخل أمريكا يبدأ من 200$ إلى 900$ حسب مكان السيارة*أتعاب رخصة المزاد 250$*شحن 1200$* ضريبة القيمة المضافة 14% من سعر بيع السيارة مخصوم منها 20% نسبة استعمال وتكون كالآتي:-الفئة SEL البريميوم من 83 ألف جنيه إلى 88 ألف جنيه طبقا لكماليات السيارةالفئة SE من 68 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه طبقا للكماليات بالسيارة* رسوم تفريغ لشركة النقل أو الشحن :1000 جنيه لو المركب الناقل RORO5000 جنيه لو قادمة في حاوية* رسوم الأرضيات:يتم دفع 1500 جنيه على نزول السيارة و50 على كل يوم إضافي "لو العربيه تم الافراج عنها يوم وصولها يتم سداد 1550 جنيها أرضيات لو يومين 1600 جنيه وهكذا.* أتعاب تخليص جمركي:2000 جنيه فقط دون أي مشتملات أخرى* تركيب جهاز GBS:1800 جنيه* نقل داخلي من الميناء حتى القاهرة:2200 جنيه* الترخيص:ورق الترخيص: 250 جنيهاطفاية ومثلث وحقيبة إسعاف: في حدود 375 جنيهاضريبة في حدود 275 جنيها تقريبامواصفات كابتيفا ٢٠٢٠ Chevrolet Captivaوتأتي شيفروليه كابتيفا Chevrolet Captiva بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 143 حصانا وتتميز السيارة بتوفرها في اصدار 5 مقاعد وآخر 7 مقاعد و تأتي بمقصورة واسعة مع ميزة توفير الوقود بتصميم مميز عصري وحديث وبلمسات شرسة في الشكل الخارجي.وستقدم السيارة شيفروليه كابتيفا Chevrolet Captiva في دول الشرق الأوسط بداية من العام المقبل في 3 نسخ مختلفة ومن المتوقع طرحا في مصر بحلول عام 2020.في الفئة من 150.000 إلى 200.000شيري اريزو ٥ ٢٠٢٠chery arrizo 5 2020شيري اريزو 5 بسعر 192,900 جنيهستروين citroen c3 air cross بسعر269,900 جنيهmg zs بسعر 252.000 جنيهرينو ستيب واي renault stepway بسعر 256.000 جنيهسيات ابيزا seat ibiza بسعر 270.000 جنيهرينو لوجان renault logan بسعر 213.000 جنيهبيجو 301 peugeot بسعر 229.000 جنيهاوبل كروس لاند opel crossland بسعر 319,990 جنيهسيات ارونا seat arona بسعر 319,000 جنيهسيات ليون seat leon بسعر 379,000 جنيهتويوتا كورولا toyota corolla 2020 بسعر 321,000 جنيهرينو كادجار renault kadjar بسعر 394,000 جنيهاوبل جراند لاند opel grandland بسعر 449,990 جنيهسيتروين c5 air cross بسعر 439,000 جنيهستروين جراند بيكاسو c4citroen c4 grand picasso بسعر 405,900 جنيهفولكس فاجن باسات volkswagen passat بسعر 460.000أسعار سيارات كيا بيكانتوكيا بيكانتوkia picanto بسعر 285000 جنيه لأعلى فئة.كيا ريوkia rio تبدأ من 284.900 جنية حتى 340.900 جنيه لأعلى فئة.سعر كيا سيراتو 2020 في مصركيا جراند سيراتو ٢٠٢٠grand cerato 2020 تبدأ من 300.000 جنيه حتى 390.000 جنيه لأعلى فئة.كيا بيجاس 2020kia pegas تبدأ من 254.900 جنيه حتى 339.900 جنيه لأعلى فئة.كيا سبورتاج 2020أسعار كيا سبورتاج ٢٠٢٠kia sportage تبدأ من 429.900 جنيه حتى 544.900 جنيه لأعلى فئة.كيا سورينتو 2020kia sorento تبدأ من 650.000 جنيه حتى 850.000 جنيه لأعلى فئة.