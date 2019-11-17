الأرصاد تحذر: أمطار وشبورة غدًا.. في هذه الأماكن

أكد وحيد سعودي خبير هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية ودرجات الحرارة، حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، خلال هذه الفترة دون أي ظواهر جوية مؤثرة.





وأوضح وحيد سعودي، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه المنتظر أن يكون الطقس خلال ساعات الليل خريفى معتدل الحرارة غائم معظم ساعات النهار يميل للبروده إلى البارد على كافة أنحاء الجمهورية مع احتمالات لسقوط الأمطار الخفيفة غدًا الإثنين، على أقصى غرب البلاد على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط لمحافظتى السلوم وسيدى برانى فقط.



