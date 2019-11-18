سفير مصر في برلين يكشف تفاصيل برنامج السيسي في ألمانيا اليوم

أشاد السفير خالد جلال، سفير مصر لدى ألمانيا، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا، موضحا أن زيارة الرئيس السيسي تتضمن نشاطا مكثفا على الصعيد الثنائي، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.



وأضاف "جلال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن السيسي سيعقد لقاءات على مستوى القمة مع رئيس ألمانيا الفيدرالية، وكذلك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وعددًا كبيرًا من الوزراء الألمان على رأسهم وزيري الاقتصاد والداخلية.



وأشار سفير مصر لدى ألمانيا، إلى أنه سيكون هناك اجتماعات غدًا مهمة للرئيس السيسي في قمة "العشرين- أفريقيا"، موضحًا أن تلك الزيارة ستفتح استثمارات جديدة من شركات ألمانيا إلى مصر، فالشركة التي قامت بتصدير آلات معدات الحفر المستخدمة في حفر أنفاق قناة السويس ستفتتح مصنع لها في مصر لصيانة هذه الآلات، وأيضا سيمكنها هذا المصنع من تصدير آلاتها لدول أفريقيا.