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توك شو

مستشار رئيس لبنان: الحريري اختار الصفدي رئيسا للحكومة من بين 4 مرشحين

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:10 م
محمد الصفدي
محمد الصفدي
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قسم التوك شو
قال رفيق شلالا، مستشار الرئيس اللبناني، إن رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري طرحت أمامه 4 أسماء ليشغلوا رئاسة الوزراء اللبنانية القادمة؛ واختار من بينهم الوزير السابق محمد الصفدي، مضيفا: "ليس الأمر من اختيار وزير الخارجية السابق جبران باسيل على الإطلاق".

وأكد رفيق شلالا خلال مداخلة هاتفية على فضائية TeN، أنه لم يتم إجراء اتفاق بين الكتل النيابية الكبيرة اللبنانية لاختيار رئيس الوزراء اللبناني المقبل، موضحا أن الأسماء الأربعة عرضت على سعد الحريري وهو الذي عرضها بدوره على كتلة "تيار المستقبل" حيث وقع الاختيار على الوزير السابق محمد الصفدي.

وأشار مستشار الرئيس اللبناني، إلى أن الصفدي وقع الاختيار عليه لكونه وزيرا سابقا ونائبا لعدة دورات عن مدينة طرابلس ولدوره المؤثر في الداخل اللبناني والعالم الخارجي أيضا، مشيرا إلى أن المجموعات في الشوارع اللبنانية طالبت باستقالة الحكومة وتمت الاستقاله، والآن تطالب بحكومة جديدة ويجب اتباع الآلية الدستورية لتشكيل الحكومة في لبنان وفق الدستور والنظام اللبناني الديمقراطي.

وتابع: "يمكن للمتظاهرين في الشوارع أن يقولوا ما يشاءوا؛ ولكن هناك أسسا لتعيين حكومة جديدة لابد من إجراء مشاورات بين النواب المتمثلين في الكتل النيابية الرئيسية الأربع والتي اجتمعت واختارت، وهكذا تتم الاستشارات في لبنان وتكليف الحكومة الجديدة، وما يقوله المتظاهرون هم أحرار فيه".

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