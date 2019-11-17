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ياسر رزق: عملية الاستدعاء الشعبي التي تمت مع السيسي لم تحدث من قبل

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:32 م
الكاتب ياسر رزق
الكاتب ياسر رزق
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حمزة شعيب
أكد الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أن عملية الاستدعاء الشعبى التى تمت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يسبق أن حدثت مع أى رئيس مصرى من قبل.

وتابع رزق خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الرئيس السيسى هو الأنسب لعملية بناء مصر الحديثة، معقبا: "الطبقة التنفيذية عبء على الرئيس السيسى بسبب أخطائهم".

وأكمل رزق: "الرئيس السيسى أكد مرات كثيرة أن القوات المسلحة تحمى الشعب ضد أى مخاطر".
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