فلسطيني ومتزوج 4 سيدات.. قصة مطرب شعبي ألقى طفليه في الشارع بـ طنطا.. تفاصيل

لم يجدا من يحنو عليهما، أنتزعت الرحمة من قلب والديهما وتركوهما وسط صرخاتهما التي اهتزت لها القلوب مُلقى على السلالم ، دون أن يحركا أى مشاعر في أبويهما





واقعة غريبة من نوعها شهدتها مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد ما تجرد زوجان من مشاعر الأبوة والأمومة والمسئولية تجاه طفليهما وألقى كل منهما الطفلين أمام منزل الآخر.





الواقعة لاقت صدي واسعاً بين صفوف أبناء وفئات الشارع الغرباوي ، بعد أن قرر الأبوان الهروب من مسئولية الطفلين بعد انفصالهما عن بعضهما حتي أصبحا في حالة يرثي لها وقامت إحدي جيران الأب بأخذهما الي قسم الشرطة والإبلاغ عن الحادثة.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود بلاغ حول قيام سيدة بالحضور إلى القسم وبصحبتها طفلين أحدهما 3 سنوات والآخر طفل رضيع عثرت عليهما ملقيين أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجلاه ، علي الفور تم عمل تحريات عن الواقعة.





وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم أن الطفلين لأب فلسطيني الجنسية يعمل مطربا شعبيا يدعي" ش .ا "والأم مصرية ربة منزل وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما ، وأن الزوج متزوج من ٤ سيدات وقام كل من الزوج والزوجة عقب الانفصال بالتهرب من مسئولية الطفلين وتبادلا تركهما أمام المنزل والهروب حتي عثرت عليهما السيدة جارتهم وقامت بالإبلاغ عنهما.





و تم تحرير محضر واحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات وطلبت استدعاء كل من الزوج والزوجة لمعرفة أسباب ما فعلاه.



