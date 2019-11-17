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توك شو

ممارسات تميم تضع الجيش القطري في أزمة بسبب التدخلات التركية | فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:42 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
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قسم التوك شو
عرضت قناة "مباشر قطر"، تقريرا مصورا كشفت فيه فضائح وسياسات أمير قطر "تميم بن حمد" والتي وصفها التقرير بـ "الرعناء" وأنها تسببت في جعل الدوحة في موقف سيئ بسبب ارتماؤه الرخيص تحت أقدام الديكتاتور التركى أردوغان.

وأضاف التقرير أن تميم يأمل في أن يوفر الديكتاتور أردوغان الحماية لعرشه خوفا من الغضب الشعبي القطري تجاه نظامه، مشيرًا إلى أن هناك 5 آلاف ضابط وجندي تركي غزوا الأراضى القطرية تحت مزاعم قاعدة عسكرية تركية.

وذكر التقرير أن الضباط الأتراك يتحركون ويتجولون في الدوحة بكامل حريتهم، وأصبحوا الآن يتغلغلون في أركان الجيش القطري برضى تام من تميم بن حمد فى مقابل سخط قطرى عارم ينذر بانتفاضة شعبية.

وأكد التقرير عن وجود انشقاقات داخل الجيش القطرى اعتراضًا على الممارسات التركية التى تتم تحت سمع وبصر تميم بن حمد، وأضاف أحد أبرز هؤلاء اللواء ركن فهد الدوسرى، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، قائلا: "كان عقاب تميم له متمثل في حبس عائلته وقتل أحد أفرادها".

وأظهر التقرير أن هناك كثير من الضباط انشقوا بسبب توغل الأتراك في الجيش القطرى، الأمر الذى قابله تميم بن حمد بالفصل من الخدمة والسجن لهم.
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