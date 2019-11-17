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محافظات

الموجة 14.. إزالة تعديات على مساحة 18 ألف متر من أملاك الدولة بالسويس

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:43 م
إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي املاك الدولة
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حسن غنيمة
قام حي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس حي الجناين بحملة لإزالة 34 حالة تعديات علي أملاك الدولة بمساحة 6674 متر مباني بالطوب الأبيض ومسلحات خرسانية بمنطقة اللاجون بحي الجناين. 

جاء ذلك في إطار الموجة 14 لإزالة التعديات علي مستوي الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبإشراف اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس و خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

شارك في الحملة اللواء محمد عبد المنتصر نائب مدير الأمن واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن وسيدة إسماعيل مدير الأملاك والإدارات الهندسية والمرافق والمتابعة بحي الجناين.

كما تمت إزالة 38 حالة تعدٍ في المهد علي أرض أملاك دولة بمساحة 12 ألف متر.. كذلك تمت إزالات جزئية لعدد 9 حالات للتقنين لم تستكمل باقي الإجراءات ولم تسدّد باقي المستحقات المالية المقررة عليهم للدولة.
الموجة 14.. إزالة تعديات على مساحة 18 ألف متر من أملاك الدولة بالسويس
الموجة 14.. إزالة تعديات على مساحة 18 ألف متر من أملاك الدولة بالسويس
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