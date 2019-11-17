الموجة 14.. إزالة تعديات على مساحة 18 ألف متر من أملاك الدولة بالسويس

قام حي الجناين برئاسة عالية فريد رئيس حي الجناين بحملة لإزالة 34 حالة تعديات علي أملاك الدولة بمساحة 6674 متر مباني بالطوب الأبيض ومسلحات خرسانية بمنطقة اللاجون بحي الجناين.





جاء ذلك في إطار الموجة 14 لإزالة التعديات علي مستوي الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبإشراف اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس و خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.





شارك في الحملة اللواء محمد عبد المنتصر نائب مدير الأمن واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن وسيدة إسماعيل مدير الأملاك والإدارات الهندسية والمرافق والمتابعة بحي الجناين.



