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موجز الأنباء | محمد صلاح يعود للتدريبات.. انطلاق معرض دبي للطيران.. فصل الموظف متعاطي المخدرات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:02 ص
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، ما يلي:

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي صورة له على موقع تبادل الصور انستجرام، خلال فترة تلقيه العلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي.

مع استمرار المظاهرات، كشف مصدر أمني لقناة السومرية نيوز، اليوم الأحد، عن طبيعة الانفجار الذي وقع وسط العاصمة بغداد، مؤكدًا أن الانفجار كان عبارة عن صاروخ سقط في نهر دجلة.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارا بمنع وزير داخلية كوبا خوليو سيزار جانداريلا بيرميجو وأولاده من دخول الولايات المتحدة.

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مقطع فيديو مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هداف برشلونة التاريخي، والإعلامي المصري عمرو أديب.

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الاثنين بزيارة لمقر البرلمان الألماني "البوندستاج" حيث يلتقي برئيس البرلمان فولفغانغ شويبله وعدد من النواب الألمان.
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