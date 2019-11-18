ياسر رزق لـ وزير التموين: أزمة البطاقات خطأ جسيم ولديكم مشاكل كبيرة.. فيديو

قال الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم: "هناك ملاحظات على أداء عدد كبير من الوزراء والمحافظين".

وتابع رزق خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "التغيير الوزارة المقبل لن يقل عن 10 حقائب وزراية، لافتا إلى أن الأحزاب السياسية لن تدفع بنوابها للترشح مرة أخرى لمجلس النواب".وأكمل زرق: "بعض أعضاء مجلس النواب منفصلين تماما عن المواطنين وليس لديهم فرصة للفوز مرة أخرى".وأردف ياسر رزق موجها حديثه لوزير التموين: "أتمنى ميزعلش ولكن أزمة بطاقات التموين خطأ جسيم والوزارة بشكل عام لديها مشاكل كثيرة".