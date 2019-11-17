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توك شو

سعيد عبد الحفيظ: مصر قدمت تقريرا لحقوق الإنسان أكثر من رائع..فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 10:50 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قسم التوك شو
قال سعيد عبد الحفيظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، أنه لابد من الفصل بين الشغل الحقوقي المهنى المحترف وما بين ما يستخدم من قبل منظمات وجماعة الإخوان الإرهابية لتسييس هذا الموضوع.

وأضاف سعيد عبد الحفيظ خلال لقائه التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الجزء الأول يكون استعراض دورى شامل تخضع له جميع الدول فى العالم كل 4 سنوات، مشيرا إلى ان مصر قدمت تقريرا لحقوق الإنسان كان أكثر من رائع.

وأوضح سعيد عبد الحفيظ، أن المنظمات الغير حكومية تقدم أيضا تقرير موازيا من منطلق أنها منظمات مستقلة عن الحكومة ومؤسساتها.

وأكد سعيد عبد الحفيظ، أنه حدث حوار بين الحكومة المصرية والمجالس النيابية والهيئات الأخرى قبل الذهاب بالتقرير إلى جنيف.
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