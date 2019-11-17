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توك شو

برلماني : قانون الأحوال الشخصية يخرج للنور في هذا التوقيت

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:06 م
النائب عاطف مخاليف
النائب عاطف مخاليف
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توك شو
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إن القوانين هدفها تحقيق العدل بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه، موضحًا أن القانون يجعل الأسرة والمجتمع بالكامل فى استقرار.

وأضاف مخاليف، خلال حواره، ببرنامج «أصعب سؤال» الذي يبث عبر فضائية «الصحة والجمال»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن قانون الأحوال الشخصية، يتم العمل عليه حاليًا، وكل نائب فى البرلمان يقوم بوضع اقتراح فى هذا القانون، ويجب أن يوافق على اقتراح النائب 60 عضوا حتى يكون محل اعتبار.

وأشار، عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يخرج للنور قبل دور الانعقاد الأخير.

وعلق عضو مجلس النواب على مقترحات الأزهر الشريف فى هذا القانون وقال إن الأزهر هو المرجع في العلوم الدينية، والشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للدستور.
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