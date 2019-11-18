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ياسر رزق: المواطنون لديهم ميل لتصديق الشائعات.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
الكاتب الصحفى ياسر
الكاتب الصحفى ياسر رزق
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن الأحزاب السياسية ضعيفة، وهناك غياب شديد لأعضاء البرلمان وسيدفعون ثمنه في الانتخابات القادمة .

وأضاف رزق خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» ، أن نفس التكتلات السياسية التي رشحت أعضاء النواب الحالي، لن ترشحهم مرة ثانية لأنها تعلم بأن الجماهير لن تنتخبهم، لكونهم منفصلين عنهم.

وأكد رزق، أن الشائعات ترعي في القرى والمدن وتؤثر في شرائح معينة من المواطنين حتى في أولئك الذين يمتلكون قدرا من الثقافة، لأنه الشعب المصري لديه الميل نحو تصديق الشائعة.

وتابع رزق إن هناك من ينشر الشائعات وياخذ أنصاف الحقائق ويحولها لحقائق ويخترع حولها الأكاذيب، وهذا هو الأسلوب الأذكى في عمليات الدعاية السوداء.
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