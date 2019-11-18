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تعليم

وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
وفد من طلاب إعلام
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة
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محمد شحتة
زار وفد من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

شملت الزيارة جولة داخل استديوهات المركز والتي تنطلق منها قناة AUC Tv، ومعامل الصوت والصورة والمونتاج، ووحدة النشر والبحث العلمي وما بها من إصدارات أهمها الدورية العلمية Arab Media & Society.

وتعرف الطلاب على الفرص المتاحة لبرامج الدراسات العليا والتي يقدمها المركز، ومنها دبلومة الإعلام الرقمي، وماجيستير الصحافة التليفزيونية وغيرها من البرامج.

واختتمت الزيارة بمحاضرة للدكتور حسين أمين، مدير المركز، والذي أبدى ترحيبه بالوفد الطلابي، وأكد على أهمية إلمامهم بمستحدثات الصحافة التليفزيونية، وتحديات الممارسة المهنية في البيئة الرقمية.

تأتي الزيارة في ضوء حرص كلية الإعلام بجامعة الأزهر على إطلاع طلابها على آخر التقنيات الإعلامية والبرامج التدريبية والدراسية التي يشملها مركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، والذي يعد الأكبر والأشهر في هذا المجال في الوطن العربي.
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
وفد من طلاب إعلام الأزهر يزور مركز كمال أدهم للصحافة بالجامعة الأمريكية
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