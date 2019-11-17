الري: اجتماع حول سد النهضة بـ القاهرة مطلع الشهر القادم ..فيديو

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إنه خلال الاجتماع الذي عقد على مدار يومين بين "مصر _ السودان _ أثيوبيا"، تمت مناقشة المقترحات المقدمة لقواعد بداية ملء سد النهضة، مؤكدا أن المقترح المصري كان يتضمن هيدرولوجية النيل الأزرق وهو حجم الفيضان وكميته خلال سنوات، ويتم مراعاة فترات الجفاف والجفاف الممتد، والتي نحاول أن نتجنب آثارها السلبية على دول المصب.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن" عبر فضائية العربية الحدث أن مصر والسودان لهما تجربة مميزة في تشغيل السدود على نهر النيل، مشيرا إلى أن مصر والسودان تعاونا بشكل كبير مع دول حوض النيل.



وتابع: أنه كان هناك اجتماعات سابقة لمفاوضات سد النهضة تمت تحت رعاية أمريكية وتم الاتفاق على أنه سيكون هناك 4 اجتماعات حتى 15 يناير القادم سيتم الاتفاق من خلالها على أهم أوجه الاختلاف والعمل على حلها بشكل أو بآخر، والتوافق للعمل على مصالح أثيوبيا في تحقيق التنمية التي تسعى إليها، وأيضا عدم المساس والضرر بدول المصب.



وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع ثان لمفاوضات سد الهضة في القاهرة يوم 2 و 3 ديسمبر المقبل لاستكمال المفاوضات والمشاورات حول سد النهضة، وأتمنى أن نصل لاتفاق عاجل وشامل وتحقيق التنمية لكل الدول.