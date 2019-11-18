ياسر رزق: الحياة الحزبية في مصر ضعيفة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إن مصر لم تشهد أنظمة سياسية قوية الفترة الماضية.





وتابع "رزق" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد": «مكانش عندنا نظام سياسي قوي في أي عهد، كان لدينا الرئيس عبد الناصر، والاتحاد الاشتراكي، وطار بنفخة، ثم حزب الأغلبية في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وطار أيضًا».



