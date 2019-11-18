أنابيب البترول يحقق الفوز على نظيره الإسكندرية بكرة القدم الخماسي

نجح فريق شركة أنابيب البترول لكرة القدم الخماسى "عموم"، فى تحقيق الفوز على نظيره فريق الاسكندرية للبترول، وذلك باللقاء الذي أقيم ضمن فعاليات المجموعة الرابعة من دورى قطاع البترول الخماسي.



وفاز فريق قدم خماسى عموم شركة الأنابيب على نظيره اسكندريه للبترول بنتيجة 3/4 ، وذلك تحت إدارة فنية من خارج الخطوط للكابتن محمد حمدان المدير الفني للفريق، وكابتن محمد عبد المحسن المدرب العام، وخالد سليمان إدارى الفريق.



فيما ضم الفريق اللاعبين، امين عكاشة، حسين عياد، محمد فيجو، احمد محمود، ماهر شلبى، رضا سمير، هانى شريف، محمد اسامة، احمد طارق، محمد حسام، اسلام حسين، محمود جاد.

