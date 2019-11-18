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مرأة

حظك اليوم 18 - 11 - 2019 .. ماذا يقول تاريخ ميلادك ؟

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:03 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 18 نوفمبر فإن ذلك يعني أن لديك قدرة على الإقناع هائلة.. كما أنك موهوب اجتماعيا ويمكنك أن تتعامل بسهولة مع العالم من حولك. أنت أيضا معتد بنفسك وتتمتع بروح إصرار تساعدك على الوصول لأهدافك

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام ٢٠١٩ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.
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