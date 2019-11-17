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برلمان

اقتصادية البرلمان توضح فوائد مبادرة الرئيس الجديدة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:02 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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حسن رضوان
أيد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، بأسعار مخفضة خلال مدة المبادرة.

وقال "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه من المتوقع أن تكون هذه المبادرة عبارة عن مجموعة من الأوكازيونات الشتوية الكبرى التي تبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بشرط تكون محلية الصنع بهدف تشجيع المواطنين لشراء المنتج المحلي والتيسير عليهم.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى المبادرة مازال هناك جوانب بها غير واضحة وبعد الإعلان عن تفاصيلها بشكل نهائي وموعد بدائها سيتم معرفة جميع التفاصيل والجوانب الأخرى.

يأتي ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ايهاب ابو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور احمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس ابراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة الرئاسية التى سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبًا، تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلى بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة انعاش حركة البيع فى المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
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