خليفة حفتر: النهضة الطبية بـ السعودية مصدر فخر للأمة العربية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر وتقدير من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، بعد إجراء ملية جراحية لـ فصل التوأم السيامي الليبي “محمد وأحمد”، التي تكللت بالنجاح ولله الحمد.





وأعرب حفتر، عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين وحرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ووصولها إلى مستوى الأخوة والتكامل.



