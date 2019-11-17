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أخبار العالم

خليفة حفتر: النهضة الطبية بـ السعودية مصدر فخر للأمة العربية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:04 م
خادم الحرميين وحفتر
خادم الحرميين وحفتر
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محمود نوفل
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر وتقدير من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، بعد إجراء ملية جراحية لـ فصل التوأم السيامي الليبي “محمد وأحمد”، التي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأعرب حفتر، عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه علاقات التضامن بين البلدين وحرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين ووصولها إلى مستوى الأخوة والتكامل.

وأشاد حفتر بالتطور والنهضة الطبية السعودية التي وصفها مصدر فخر لأهلها خاصة وللأمة العربية عامة.
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