أمير مرتضى يحسم الجدل حول رحيل نجم الزمالك والمنتخب الأوليمبي



وعن التقارير التي تشير إلى اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدمات مصطفى محمد للاحتراف الخارجي، قال أمير مرتضى: "هل من الطبيعي أن يكون مصطفى محمد خارج الزمالك لما يقرب من موسمين ويعود في بداية الموسم الحالي، ونتحدث عن إمكانية رحيله في يناير؟".



وأوضح المشرف العام على الكرة أن الزمالك له سياسة خاصة في مسألة ضم لاعب أو الموافقة على رحيل لاعب، بعد مناقشة كل الأمور التي تخصنا أولا من الناحية الفنية ثم المادية، ولكن مصطفى محمد لاعب مهم بالنسبة لنا.



كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الزمالك عن التكهنات الدائرة حول مصير مصطفى محمد مهاجم الزمالك بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع المنتخب الأوليمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.أكد المشرف العام على الكرة أن تألق مصطفى محمد مع المنتخب الأوليمبي أمر يسعد الزمالك كثيرا، فهو أحد أبناء النادي".