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مرأة

نوع من الخضرة رخيصة الثمن تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف عليها

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر القلقاس محصولًا استوائيًا يتم توزيعه وزراعته في كل مكان، ولكنه ينتمي إلى الهند وانتشر على مر العصور في شرق اسيا واليابان والصين وجزر المحيط الهادي. 


ويغفل البعض عن فوائد القلقاس لذلك يعرض موقع boldsky، الفوائد الصحية : 

- يساعد القلقاس على توازن السكر في الدم وإزالة الدهون الثلاثية. 
- يحافظ على صحة البشرة. 
- يحسن من صحة الجهاز الهضمي نتيجة احتواءه على نسبة عالية من الالياف. 
- يساعد على منع السرطان نتجية احتواءه على مضادات الاكسدة التي تمنع تكاثر الخلايا السرطانية. 
- يحتوي على الالياف الغذائية التي تمنع امراض القلب والاوعية الدموية. 
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