اخبار الزمالك اليوم | بوطيب يضع النادي في ورطة.. وعروض محمود علاء وهمية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:اشترط المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك الحصول على قيمة مستحقاته المالية حال الرحيل عن النادي في يناير المقبل.أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، أن الزمالك لم تصل له أي عروض رسمية بشأن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.وجه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة للاعبين الصاعدين في جلسته معهم خلال الساعات الماضية بضرورة استغلال الفرصة التي تتاح لهم والطموح بالمشاركة مع الفريق الأول.قرر مسئولو نادي الزمالك التراجع عن صفقة حسام حسن مهاجم فريق سموحة بعد ترشيحه في وقت سابق للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.رهن مسئولو نادي الزمالك رحيل محمد عنتر لاعب الفريق لصفوف وادي دجلة بالموافقة على ضم محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الدجلاوي.