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رياضة

اخبار الزمالك اليوم | بوطيب يضع النادي في ورطة.. وعروض محمود علاء وهمية

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:13 م
إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:

خالد بوطيب يضع الزمالك فى مأزق بشأن رحيله

اشترط المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك الحصول على قيمة مستحقاته المالية حال الرحيل عن النادي في يناير المقبل.


الزمالك: لم تصلنا أي عروض بشأن محمود علاء

أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادي، أن الزمالك لم تصل له أي عروض رسمية بشأن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.


الفرصة لا تأتي مرتين.. ميتشو يوجه رسالة قوية لـ ناشئي الزمالك الصاعدين

وجه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك رسالة للاعبين الصاعدين في جلسته معهم خلال الساعات الماضية بضرورة استغلال الفرصة التي تتاح لهم والطموح بالمشاركة مع الفريق الأول.


مصطفى محمد يمنع الزمالك من التعاقد مع مهاجم جديد فى يناير.. تفاصيل

قرر مسئولو نادي الزمالك التراجع عن صفقة حسام حسن مهاجم فريق سموحة بعد ترشيحه في وقت سابق للانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.


شرط وحيد لـ الزمالك للموافقة على رحيل نجم الفريق

رهن مسئولو نادي الزمالك رحيل محمد عنتر لاعب الفريق لصفوف وادي دجلة بالموافقة على ضم محمد عبد العاطى لاعب وسط الفريق الدجلاوي.


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