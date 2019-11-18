العدد في مصر ضئيل.. عبلة الألفي تكشف الأخطار التي يتعرض لها الأطفال المبتسرين.. فيديو

قالت الدكتورة عبلة الألفي أستاذ طب الأطفال، إن عدد الأطفال المبتسرين في مصر ضعف مقارنة بالأطفال المبتسرين على مستوى العالم، وهذا يسبب أعباء كبيرة على الخدمات الصحية وعلى الأهالي، وذلك بسبب ان معظم هؤلاء الأطفال يتم ولدتهم ويحتاجون إلى حضانات، وعند دراسة سبب مضاعفة هؤلاء الأطفال في مصر .



وأضافت عبلة الألفي خلال مداخلة مع الاعلامية " إيمان الحصري " في برنامج " مساء دى ام سي " على قناه "دى ام سي "، أن هناك دراسة كشفت سبب كثرة الأطفال المبتسرين.



وتابعت عبلة الألفي فوجدنا أن لدينا مشاكل صحية وتحديات تقابل الطفل المصرى وهو في رحم أمه مما يؤدى إلى الولادة المبكرة منها سوء التغذية لدى الام وايضا زواج القاصرات وايضا المباعدة بين الحمل وهو الفترات بين الولادة والولادة الأخرى .



وأوضحت أستاذ طب الأطفال، أن مصر بها عدد كبير من عمليات القيصرية الاختيارية والتي تؤثر على حياة الام بالسلب مما يجعلها عرضة للولادة المبكرة .



وأشارت إلى أنه منذ 4 سنين اثبتت الدراسات ان عند نزول الطفل من بطن أمه يأخذ منها بعض الفطريات الحميدة بنسب دقيقة جدا تجعله أكثر ذكاء وتحميه من السمنة.