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سيارات

شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:58 م
صدى البلد
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كريم عاطف
عادت رولز رويس 103EX الاختبارية لموطنها في Goodwood بعد 3 سنوات من الكشف الأول عن السيارة زارت خلالها العديد من المدن العالمية.

وتمثل رولز رويس 103EX الإختبارية نظرة الشركة لسياراتها المستقبلية فائقة الفخامة مزودة بالمحركات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية بالكامل.

وقال Torsten Müller-Ötvös الرئيس التنفيذي للشركة إن إنتاج أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل، كانت 103EX كان بمثابة بيان نوايا ضخم. و أظهر بشكل لا لبس فيه أن رولز رويس تعتبر الطاقة الكهربائية مستقبل السيارات. كما أظهرت أيضًا رؤيتنا الجذرية للتنقل الفخم المجهد والمستقل والمتصل والفسيح والجميل، مع سيارة فريدة كالعميل نفسه”.

ونشرت رولز رويس بعض الصور الجديدة للسيارة تكشف عن مظهر حيوي للسيارة ذات اللون المميز في مقر رولز رويس الأنيق. وفي المستقبل ستمكن رولز رويس عُملاءها من الحصول على سيارات ذات تصميم خارجي فريد، وستحافظ الشركة على فلسفة الراحة المطلقة للملاك الذين يوظفون في الوقت الراهن سائقين خاصين للجلوس خلف المقود بينما ينعمون بالراحة في المقاعد الخلفية من خلال القيادة الذاتية بالكامل.

شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي
شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي
شاهد | سيارة رولز رويس 103EX الاختبارية بعد عودتها لموطنها الأصلي
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