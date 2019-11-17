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أخبار العالم

مجلة فرنسية: إثيوبيا تطلب من فرنسا صواريخ نووية وطائرات رافال .. وثيقة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت مجلة "Le Point" الفرنسية في تقرير لها، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شراء أسلحة استراتيجية من بينها صواريخ نووية ومروحيات وطائرات "رافال"، لتطوير الجيش الإثيوبي.

ونشر المجلة صورا قالت إنها من الخطاب الرسمي الذي أرسله آبي أحمد للرئيس إيمانويل ماكرون في 22 يوليو الماضي.

وجاء ذلك بعد توقيع فرنسا وإثيوبيا اتفاقا هو الأول بينهما بشأن التعاون العسكري، والذي ينص على مساعدة باريس أديس أبابا في بناء قواتها المسلحة، بما في ذلك من التعاون الجوي والعمليات المشتركة وفرص التدريب وشراء الأسلحة.

وطلب آبي أحمد من ماكرون 12 مقاتلة رافال وميراج 2000، و18 مروحية هليكوبتر، وطائرتين إيرباص للنقل العسكري، و10 طائرات درون، وأنظمة تشويش إلكتروني.

والأكثر من ذلك، طلب آبي أحمد نحو 30 صاروخا من طراز M51، بمدى يتجاوز 6 آلاف كم.، فضلا عن رؤوس نووية.

وأشارت المجلة إلى أن طلب آبي أحمد المتعلق بالرؤوس النووية غير قانوني، خاصة وأن فرنسا وإثيوبيا وقعتا على معاهدة عدم الانتشار النووي.
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